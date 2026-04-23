Douvikas, messaggio al Como per l'Europa: "Grato al club, ora restiamo concentrati"

"Il nostro cammino in Coppa Italia con il Como si ferma in semifinale... E questo percorso ha significato molto". Analizza così la cocente eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano dell'Inter Tasos Douvikas, centravanti e vice capocannoniere del Como, sul proprio profilo Instagram. Dolore per aver assistito al grande sogno infrangersi sul più bello e nel giro di tre minuti, con i nerazzurri capaci di compiere una rimonta da applausi (da 0-2 a 3-2).

Ora però il Como deve raccogliere i frutti di quanto seminato in stagione e centrare l'obiettivo Europa nelle restanti 5 partite di campionato. "Partite che ci hanno spinto oltre i nostri limiti, momenti che ci hanno unito sempre di più, una squadra che è rimasta compatta e ha lottato fino alla fine. Sono queste le cose che ti restano dentro", ha trovato l'aspetto positivo del momento il giocatore greco.

"Nulla di tutto ciò accade per caso o da soli. Sono grato alla società, allo staff, ai miei compagni... e specialmente ai tifosi. Il vostro supporto, i vostri messaggi, la vostra energia, anche nei momenti più difficili, hanno fatto la differenza", ha riconosciuto. "Orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto, ma ancora più motivato per ciò che verrà. Restiamo concentrati. Continuiamo a lavorare. Il viaggio continua", il messaggio finale lanciato da Douvikas.