Serie A, anticipi e posticipi della 36ª giornata: anteprima della finale di Coppa Italia il 9 maggio

La Lega Serie A, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha comunicato anticipi, posticipi e relativa assegnazione televisiva delle gare della trentaseiesima giornata di campionato. Lazio-Inter, anteprima di quella che sarà la finale di Coppa Italia soltanto quattro giorni più tardi, verrà disputata, sempre all'Olimpico, sabato 9 maggio alle 18, mentre l'altro match clou, quello tra Milan e Atalanta, verrà giocato domenica 10 alle ore 20.45. Posticipo del lunedì tra Napoli e Bologna al Diego Armando Maradona.

Il programma completo.

08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo DAZN/SKY

09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese DAZN

09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter DAZN

09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus DAZN/SKY

10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como DAZN

10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa DAZN

10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa DAZN

10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma DAZN/SKY

10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta DAZN

11/05/2026 Lunedì 20.45 Napoli - Bologna DAZN