Focus TMW Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 32 giornate: l'Inter ne piazza ben 3

Qualche novità nella classifica dei migliori attaccanti di Serie A. Si rivede nella Top 5 Marcus Thuram, autore di una doppietta al Como. Il francese rientra in quarta posizione. Esce Berardi, negativo nella sfida contro il Genoa. Scende di uno Douvikas mentre il podio rimane invariato. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (25)

2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.35 (24)

3. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.31 (27)

4. Marcus Thuram (Inter) 6.30 (25)

5. Tasos Douvikas (Como) 6.25 (30)

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SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0

3', 43' e 52' Malen

Cagliari - Cremonese 1-0

63' Esposito

Torino - Hellas Verona 2-1

6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)

Milan-Udinese 0-3

27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta

Atalanta - Juventus 0-1

48' Boga

Genoa - Sassuolo 2-1

18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

Parma - Napoli 1-1

1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

Bologna - Lecce 2-0

26' Freuler, 90' + 2 Orsolini

Como - Inter 3-4

36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)

Fiorentina - Lazio 1-0

28' Gosens

CLASSIFICA

1. Inter 75

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

14. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Paz e Douvikas (Como)

10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)