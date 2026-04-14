Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 32 giornate: l'Inter ne piazza ben 3
Qualche novità nella classifica dei migliori attaccanti di Serie A. Si rivede nella Top 5 Marcus Thuram, autore di una doppietta al Como. Il francese rientra in quarta posizione. Esce Berardi, negativo nella sfida contro il Genoa. Scende di uno Douvikas mentre il podio rimane invariato. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (25)
2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.35 (24)
3. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.31 (27)
4. Marcus Thuram (Inter) 6.30 (25)
5. Tasos Douvikas (Como) 6.25 (30)
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SERIE A - 32ª GIORNATA
Roma - Pisa 3-0
3', 43' e 52' Malen
Cagliari - Cremonese 1-0
63' Esposito
Torino - Hellas Verona 2-1
6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)
Milan-Udinese 0-3
27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta
Atalanta - Juventus 0-1
48' Boga
Genoa - Sassuolo 2-1
18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban
Parma - Napoli 1-1
1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)
Bologna - Lecce 2-0
26' Freuler, 90' + 2 Orsolini
Como - Inter 3-4
36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)
Fiorentina - Lazio 1-0
28' Gosens
CLASSIFICA
1. Inter 75
2. Napoli 66
3. Milan 63
4. Juventus 60
5. Como 58
6. Roma 57
7. Atalanta 53
8. Bologna 48
9. Lazio 44
10. Udinese 43
11. Sassuolo 42
12. Torino 39
13. Genoa 36
14. Parma 36
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Paz e Douvikas (Como)
10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA
Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)
Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)
Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)
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