Como, Ludi: "Nico Paz? Vorremmo trattenerlo per sempre ma non sarà così facile"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Juventus: "La nostra scelta ricade su Nico Paz, che è un giocatore straordinario. Vedere uno scontro sportivo con un altro grandissimo talento come Yildiz è molto significativo per la Serie A. Trattenerlo è stato relativamente facile, perché abbiamo una buona interlocuzione col Real Madrid e sappiamo cosa offrire a Nico. Restare qui è sempre stata la sua priorità".

Bisognerebbe dirgli di restare ancora qualche anno?

"Sì, possibilmente anche per sempre però non so se sarà così facile".

Che motivazioni ci sono nello sfidare la Juventus?

"Siamo molto orgogliosi di quanto fatto in questi anni, soprattutto della crescita negli ultimi due però la nostra motivazione è di migliorare sempre. Il mister è un vincente, il nostro obiettivo concreto è quello di essere a marzo una squadra molto più forte di quello che siamo oggi".

Morata sta crescendo sempre di più?

"Ci è dispiaciuto che non sia andato in nazionale ma siamo felici che siamo rimasto qui per allenarsi. Abbiamo preso un campione e un leader, sta rispettando le nostre aspettative. Sono sicuro che si toglierà delle grandi soddisfazioni anche sul campo".