Inter, arriva il Kairat Almaty. Chivu al giro di boa in Champions League

Entusiasmo alle stelle e positività ad Appiano Gentile. Ingredenti ideali alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty, atteso domani a San Siro alle ore 21.00. L'Inter ha nelle gambe e nella mente la trasferta di Verona. Una vittoria all'ultimo respiro capace di proiettare la squadra di Chivu ad un passo dalla vetta. Testa bassa e pedalare il motto dell'allenatore rumeno, anche in Europa, nonostante la classifica sia più che lusinghiera, visti i nove punti conquistati in tre partite. Domani arriva una delle cenerentola della Champions League e non giocherà con scarpette di cristallo. L'inter non può sbagliare per arrivare a metà percorso della League Phase a punteggio pieno e respirare già l'aria degli ottavi di Champions League.

Allenamento e conferenza stampa, la vigilia dell'Inter ad Appiano

Oggi i nerazzurri scendono in campo in tarda mattinata per la seduta di allenamento agli ordini di Cristian Chivu. Il tempo per preparare la partita è ridotto all'osso e la sedita servirà in particolare per verificare la condizione fisica della squadra. Occhi puntati su Thuram e attenzione alle possibili rivoluzioni a metà campo. frattesi scalpita e dovrebbe esserci il ritorno da titolare di Barella. Calhanoglu invece viaggia verso una nuova maglia da titolare. Alle 14.30 al training center la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi.

Migliaia di chilometri per stupire. A Milano arriva il Kairat Almaty

Per gli appassionati di storia, la città di Almaty è stata uno snodo fondamentale nell'antica Via della Seta. Quel percorso di migliaia di chilometri capace di unire Europa e Occidente e mai del tutto dimenticato. La squadra kazaka ha sede proprio vicino al confine ovest della Cina ed è arrivata a questa prima partecipazione in Champions League dopo le forche caudine dei preliminari. Nelle prime due partite ha preso uno schiaffo pesante dal Real Madrid pareggiando il secondo confronto contro il Pafos. Un punto in due partite per la squadra allenata da Urazbakhtin, che in serata parlerà nella sala stampa di San Siro per raccontare il sogno europeo arrivato dalla periferia est del mondo.