TMW Due club di Serie A seguono Hjertø-Dahl. Sul talento norvegese c'è anche il Besiktas

Si muove il mercato attorno al nome di Jens Hjertø-Dahl, centrocampista classe 2005 del Tromso.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore, ritenuto in Norvegia una delle migliori promesse del movimento locale paragonato spesso a Sergej Milinkovic Savic, sarebbe in trattativa con il Besiktas, che ha messo sul piatto sette milioni di euro.

Attenzione, però, ai possibili inserimenti dalla Serie A dove il ragazzo è seguito da Bologna e Lazio. In Premier League, invece, piace al Liverpool.