Lazio di fretta, Sarri va accontentato per il post-Guendouzi: due classe 2005 appuntati

Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyborek. La Lazio sta provando a rimediare ai mesi di stasi forzata del calciomercato estivo nel piccolo scorcio di trasferimenti concesso nella sessione invernale e ha già dato il benvenuto a cinque nuovi giocatori, al netto delle partenze pesanti di Castellanos e Guendouzi. Ma i centrocampisti arrivati, secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, non corrispondono all'identikit stilato da Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste attende ancora il nuovo Guendouzi, ergo una mezzala capace di garantire gol e numeri importanti in squadra. Per caratteristiche, tuttavia, si fatica a trovarli disponibili e sul mercato al momento, anche se nella giornata di venerdì - secondo quanto rivelato dal quotidiano romano - la dirigenza capitolina avrebbe fatto un tentativo per Davide Frattesi. L'Inter però non ha ceduto alle avance, ribadendo la valutazione invariabile di oltre 30 milioni di euro per il centrocampista romano di 26 anni.

E allora dove ripiegare? Il presidente Lotito e il diesse Fabiani corrono contro il tempo e al momento ci sono due nomi sul tavolo. Uno è Jens Hjertø-Dahl del Tromso, 20 anni e mezzala norvegese dal costo di circa 10 milioni, sul quale è piombato anche il Besiktas di Asllani. L’altro è Stefan Dzodic dell’Almeria, classe 2005 serbo che gioca nella Serie B spagnola, con una valutazione superiore ai 14 milioni di euro.