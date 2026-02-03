TMW
Niente Besiktas: il talento Hjertø-Dahl passa ai Glasgow Rangers per l'estate
Si chiude la telenovela lega a Jens Hjertø-Dahl, in procinto di passare dal Tromso ai Glasgow Rangers per la prossima estate. Dopo il tira e molla e le titubanze del Besiktas, gli scozzesi sono pronti a chiudere con uno stipendio da un milione netto al ragazzo, la firma attesa a breve per un nuovo innesto di prospettiva.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
