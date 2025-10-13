Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."

Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:03Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato allo Stadio Friuli (Udine)
Premere F5 per aggiornare la pagina

14.55 - Con il commissario tecnico Gennaro Gattuso ci sarà il difensore Gianluca Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida Italia-Israele, gara valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il difensore della Roma si candida per una maglia da titolare per la sfida di domani sera vista l'indisponibilità causa squalifica di Alessandro Bastoni.

15.20 - Qualche minuto di ritardo per l'inizio della conferenza stampa.

15.32 - Ha inizio la conferenza stampa.

Sono tutte finali fino a marzo?
"Sì, è questa la chiave. Qualsiasi partita deve essere come una finale, quando indossi questa maglia ancora di più. E' una gara importante contro una squadra tosta, l'abbiamo visto all'andata e sappiamo a cosa andiamo incontro".

E' un test anche per la vostra tenuta difensiva?
"Quella dell'andata è stata una gara un po' folle, eravamo 4-2 all'86esimo e ci siamo fatti rimontare da polli. Abbiamo rivisto le situazioni e cercheremo di non ripeterle".

Sei tu che ti sei ripreso la Nazionale o la Nazionale ha capito che aveva bisogno di te?
"La Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, vestire questa maglia è un qualcosa che mi rende davvero orgoglioso. Poi ogni ct prende le sue decisioni, ma quando vengo chiamato di corsa prendo il treno per Coverciano. Spero di restarci il più a lungo possibile e di fare buone prestazioni".

Quanto i principi di gioco del mister vi mettono a vostro agio? E come gruppo come vi aiuta?
"L'aspetto del gruppo c'è tantissimo, per iniziare un discorso e mantenerlo nel tempo il gruppo è fondamentale. Ci alleniamo col sorriso ma anche faticando, il mister ci spinge sempre tanto e poi ci mette nelle migliori condizioni per rendere. E' una cosa molto importante per creare un percorso duraturo".

Siete pronti per i play-off? Vi sentite più pronti eventualmente viste le ultime esperienze?
"Finché la matematica non ci condanna non possiamo dirlo. Io non mi sento più forte di nessuno, le partite vanno tutte giocate e sudate. Non possiamo pensare troppo avanti, pensiamo a noi stessi e a ciò che abbiamo intrapreso col mister. Partita per partita per crearci un futuro importante":

La tua crescita anche dal punto di vista della gestione è importante per il tuo ritorno?
"Tante volte vivevo le partite troppo galvanizzato su atteggiamenti che non mi riguardavano come le proteste verso gli arbitri o altre cose. Quindi mi sono guardato allo specchio e sono andato oltre, mi sono concentrato solo sulla partita. Poi con la maturità un po' l'approccio cambia: non so se mi ha aiutato per il mio ritorno in Nazionale, ma sicuramente essere qui passa per le prestazioni nel club".

Chi conosci di Israele?
"Conosco di più Solomon, ho giocato contro di lui quando era allo Shakhtar. All'andata abbiamo visto che è una squadra molto fastidiosa e preparata, il reparto offensivo è quello migliore e ancora di più bisogna stare attenti e concentrati per limitarli".

16.01 - Conclusa la conferenza stampa.

Gruppo I, la classifica
1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)
2) Italia 12 punti (5 gare, differenza reti +12)
3) Israele 9 punti (6 gare, differenza reti -1)
4) Estonia 3 punti (6 gare, differenza reti -10)
5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)

Il programma
Ottava giornata (14 ottobre)
Estonia-Moldavia
Italia-Israele
Nona giornata (13 novembre)
Norvegia-Estonia
Moldavia-Italia
Decima giornata (16 novembre)
Israele-Moldavia
Italia-Norvegia

Articoli correlati
Alla faccia della stanchezza... Mancini e Ndicka, decisivi e (unici) mai sostituiti... Alla faccia della stanchezza... Mancini e Ndicka, decisivi e (unici) mai sostituiti da Gasp
Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio" Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio"
Roma, Mancini: "Importante cominciare con i tre punti, presto faremo anche più gol"... Roma, Mancini: "Importante cominciare con i tre punti, presto faremo anche più gol"
Altre notizie Serie A
Pisa, sale la febbre in vista del Milan: oltre 1.4000 i biglietti venduti per San... Pisa, sale la febbre in vista del Milan: oltre 1.4000 i biglietti venduti per San Siro
Yildiz, non Kvaratskhelia. La Juventus prepara 4 milioni netti all'anno anti-sirene... TMWYildiz, non Kvaratskhelia. La Juventus prepara 4 milioni netti all'anno anti-sirene estere
L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare... L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione
Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..." TMW RadioDi Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima... TMWTegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche... Live TMWGattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante... Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante del momento"
Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."... Live TMWItalia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
5 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.1 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.3 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.4 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.5 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.6 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
Immagine top news n.7 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Inter, sfrutta Pio Esposito. Juve, Tudor deve cambiare qualcosa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Pio Esposito, basta chiamarlo giovane. E' valida alternativa all'Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Immagine news Serie A n.3 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine news Serie A n.4 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine news Serie A n.5 Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante del momento"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, sospiro di sollievo per Dionigi: Motta contro il Bari ci sarà
Immagine news Serie B n.2 Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima
Immagine news Serie B n.3 Padova, fra campo e società. Si entra nel vivo della trattativa fra Oughourlian e Figoli
Immagine news Serie B n.4 Pescara, bilancio in miglioramento. Prima volta di Verratti all'assemblea dei soci
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Lella: "Cesena ed Hellas i due snodi della prima parte della stagione"
Immagine news Serie B n.6 "Lo stadio è tutto esaurito. Noi anche": l'Entella annuncia il sold out per la gara con la Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grella: "A Catania sfida affascinante. Vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, Turotti: "Il nostro mantra? Lasciare ai ragazzi la possibilità di sbagliare"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Testa: "Una passione che nasce da piccola. Sposo a pieno la 'riforma Zola'"
Immagine news Serie C n.4 Polemiche in Samb-Ravenna. Il club marchigiano: "Ci tuteleremo nelle sedi competenti"
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, Marani: "Con Abete percorso virtuoso. L'idea vincente è ragionare di sistema"
Immagine news Serie C n.6 Un attesa durata circa due anni. Ma Diaw ritrova il gol e porta il Cittadella alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?