Italia, Mancini: "Sul modulo sceglierà il mister ma cambia poco: contano i giocatori in campo"

Gianluca Mancini si candida per una maglia da titolare nella sfida che l'Italia giocherà domani sera contro Israele, gara che potrebbe regalare la matematica certezza di partecipare, almeno, al play off per il Mondiale del 2026: "Dovremo fare una buona partita, guardando e studiando i loro punti forti e i loro punti deboli. Sono una squadra fastidiosa, all'andata abbiamo capito qualità e punti deboli e siamo pronti per fare una grande partita", ha spiegato a Sky Sport.

Il gruppo quanto vuole andare al Mondiale?

"Tantissimo. E' la cosa che vogliamo più di tutto. Pensiamo al nostro percorso, c'è un bellissimo gruppo e tantissima voglia di stare insieme. Pensiamo partita dopo partita a cominciare da domani".

C'è la possibilità di un cambio modulo?

"Il mister farà le sue scelte, i moduli sono importanti ma lo sono di più i calciatori che vanno in campo, come ci guardiamo e quali rischi ci prendiamo. Ogni gara è difficile, domani sarà tosta e dovremo arrivarci carichi".