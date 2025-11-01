Dybala non dimentica il passato bianconero: messaggio alla Juve per i suoi 128 anni

Paulo Dybala non si dimentica del proprio passato bianconero e nel giorno dei 128 anni della Juventus ha voluto mandare un messaggio personale alla propria ex squadra. Nel post Instagram in cui la Vecchia Signora celebrava la ricorrenza, infatti, è comparso anche un messaggio dell'ex numero 10 bianconero.

“Tanti auguri Juventus”, il messaggio della Joya, correlato da due cuori, uno bianco e uno nero, ovviamente. Tantissime le reazioni sotto al messaggio del popolo juventino, che ha ringraziato Dybala con messaggi carichi di affetto. "Paulino ci manchi", "torna a casa Joya" e "Sempre uno di noi", si legge tra i commenti.

Dopo tre anni trascorsi al Palermo, Dybala venne acquistato dalla Juventus nel 2015 per circa 33 milioni di euro. In bianconero rimase per sette anni, fino alla scadenza di contratto avvenuta nel giugno del 2022. In sette stagioni trascorse nel capoluogo piemontese ha messo a referto 293 presenze con 115 gol e 53 assist. Si tratta del sesto straniero con più presenze nella storia della Juve.