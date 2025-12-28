Gasperini torna sull'attacco a Ferguson: "Confronto improponibile con Dybala per qualità tecnica"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, mister Gian Piero Gasperini è tornato anche sulle sue pesanti dichiarazioni relative a Ferguson e Dybala dopo la sconfitta con la Juventus (leggi qui cosa aveva detto Gasp). Di seguito il botta e risposta odierno col giornalista:

Sceglierà ancora tutta la vita Dybala a Ferguson? Avete chiarito con l'irlandese?

"Dybala? Parliamo di un giocatore di altissimo livello, e la discussione era su di lui. La scelta di Dybala e non di Ferguson nasce dal fatto che Dybala è un giocatore di qualità superiore. Quando sta bene, chiaramente il primo obiettivo è portarlo a stare bene e trovare l’assetto migliore. Non è un confronto diretto con Ferguson: diventa difficile trovare un altro giocatore di questa qualità. Poi, se ci sono altri problemi, purtroppo non sembrano esserci soluzioni immediate. Non era quindi un discorso contro Ferguson.

Se Ferguson vuole fare un passo in avanti, considerando che ha 21 anni ed è giovanissimo, non deve metterla tanto sul piano tecnico, dove il confronto è improponibile, ma su quello della volontà, della fame, della voglia di arrivare, di capire dove si trova e magari di prendersi il posto con queste armi, che sono più congeniali rispetto a quelle di Dybala. Capisco che a volte sia difficile distinguere le cose, ma è così. Per il resto, il mercato partirà il 3 e si vedrà. Non voglio tornare a luglio e agosto, quando abbiamo già evitato di parlare di mercato. Domani dobbiamo giocare contro il Genoa, una partita tosta".

