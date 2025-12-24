TMW Radio Garbo: "Dybala può partire a gennaio. Con Zirkzee Roma da terzo posto"

Il giornalista Daniele Garbo ha commentato i temi di giornata a TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

A chi manderesti una letterina per Natale per il calcio italiano?

"Lo mando ai dirigenti della Lega di Serie A, dato che a volte mi sembrano i musicisti che suonano sul Titanic che affonda. Mi auguro che prima o poi ne azzecchino una".

Per la Lazio meglio tenere Castellanos o venderlo? Daniel Maldini potrebbe essere un buon colpo?

"Io Castellanos lo terrei, però mi rendo conto che di fronte ad un'offerta di 25 milioni Lotito sarebbe disposto anche ad impacchettarlo. Su Maldini invece mi sono espresso in passato e penso che di buono abbia solo il cognome. Non sappiamo ancora che calciatore sia e alla Lazio servono elementi più pronti".

Fra i nomi che girano, quale potrebbe rappresentare un colpo nel mercato di Gennaio?

"Intanto ho la convinzione che Dybala partirà già a Gennaio dalla Roma. Non lo vedo così motivato. Raspadori a quel punto sarebbe fondamentale proprio per sostituire l'argentino. Per il colpo dico Palestra, che mi piace molto. È in rampa del lancio e mi sembra destinato a diventare un esterno di livello, anche per la Nazionale".

La Roma con Zirkzee, Raspadori e Dragusin a che obiettivo potrebbe puntare?

"Se la Roma dovesse raggiungere questi obiettivi può puntare anche al terzo posto. Non per lo scudetto perché Inter e Napoli restano più forti; potrebbe però pensare di superare il Milan. Comunque bisognerebbe valutare quale Zirkzee arriverebbe in Italia, se quello del Bologna o quello del Manchester United".

Dalla Fiorentina che tipo di risposte ti aspetti in vista dello scontro diretto con il Parma?

"Dopo la sbornia con l'Udinese la Fiorentina deve trovare continuità. Vediamo cosa succede a Parma, perché questa sarà una partita ostica, nonché uno scontro diretto. Se dovesse incagliarsi dovremmo rivedere tutto ciò che si è detto dopo la sfida con l'Udinese".