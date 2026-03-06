Dybala operato, il prof. Mariani: "Intervento deciso ieri. Ecco i tempi di recupero"

Il professor Pier Paolo Mariani, l’ortopedico che ha operato oggi Paulo Dybala a Villa Stuart, ha parlato a Sky Sport delle condizioni dell’attaccante argentino della Roma e dei possibili tempi di recupero: “L’intervento è stato deciso ieri, dopo un consulto con il dottor Petrucci (coordinatore sanitario della Roma, ndr).

La prima diagnosi è stata una lesione meniscale: a questo, però, non si associavano chiari segni dopo la risonanza magnetica. Per cui c’è stato un attimo di dubbio e ieri abbiamo deciso con il dottor Petrucci di fare un’artroscopia diagnostica e poi chirurgica”.

Quali sono i tempi di recupero?

“Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno, la chiamiamo a manico di seppia. Era quella che dava la sensazione al giocatore che qualcosa si muovesse. I tempi di recupero, intesi come fuoriuscita da area ortopedica, sono di 45 giorni: poi i tempi del rientro in campo sarà deciso dallo staff della Roma, e infine dal mister”.