TMW Roma, Paulo Dybala posa sorridente dopo l'operazione al ginocchio: le immagini

Si è conclusa da poche ore l'operazione ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro a cui si è sottoposto quest'oggi l'attaccante della Roma Paulo Dybala. Come mostrato dalle immagini in calce all'articolo raccolte dalla redazione di TuttomercatoWeb, la Joya si è sottoposto ad un intervento effettuato dal professor Mariani a Villa Stuart. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, con il rientro in campo che sarà dunque previsto per la metà di aprile, a poche settimane dalla fine della stagione.

“L’intervento è stato deciso ieri, dopo un consulto con il dottor Petrucci (coordinatore sanitario della Roma, ndr). La prima diagnosi è stata una lesione meniscale: a questo, però, non si associavano chiari segni dopo la risonanza magnetica. Per cui c’è stato un attimo di dubbio e ieri abbiamo deciso con il dottor Petrucci di fare un’artroscopia diagnostica e poi chirurgica”, le parole del Dottor Mariani a Sky Sport.

E sui tempi di recupero ha aggiunto: “Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno, la chiamiamo a manico di seppia. Era quella che dava la sensazione al giocatore che qualcosa si muovesse. I tempi di recupero, intesi come fuoriuscita da area ortopedica, sono di 45 giorni: poi i tempi del rientro in campo sarà deciso dallo staff della Roma, e infine dal mister”.