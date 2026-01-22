Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04

Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:10Serie A
Simone Lorini

Edin Dzeko lascia la Serie A e la Fiorentina: "Il primatista di presenze della nazionale bosniaca, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con la Fiorentina e tra i marcatori più prolifici della sua generazione, è un nuovo giocatore dello Schalke 04 - si legge sul sito ufficiale del club tedesco - . All'età di 39 anni, l'attaccante vestirà la maglia numero 10 del club di Gelsenkirchen".

L'entusiasmo del club: "Edin ci ha comunicato con estrema chiarezza, fin dal primo contatto, la sua grande voglia di Schalke," ha dichiarato Youri Mulder, Direttore dell'area tecnica. "Ingaggiamo un attaccante che ha giocato ai massimi livelli per tutta la carriera. Oltre al carisma da leader, la squadra beneficerà delle sue qualità come terminale offensivo e finalizzatore. Nei colloqui ci ha trasmesso tutta la sua fame per un girone di ritorno da protagonista."

Džeko, attualmente impegnato con la Bosnia (insieme al compagno Nikola Katic) per strappare il pass verso i Mondiali 2026, ha confermato il suo entusiasmo: "Ho seguito con molta attenzione lo Schalke non appena è nato l'interesse, guardando diverse partite. I colloqui con la dirigenza, con il tecnico Miron Muslic e naturalmente con Nikola Katic sono stati ottimi. È impressionante come la squadra sia cresciuta in questa stagione dopo anni difficili; darò tutto per continuare questo percorso di successi".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
