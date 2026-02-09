Dzeko fa doppietta ed esce sul 2-0: lo Schalke crolla e perde la vetta della classifica

Edin Dzeko ha lasciato il segno al suo primo da titolare con lo Schalke 04 in 2. Bundesliga, ma non è riuscito a festeggiare completamente. Dopo due apparizioni da subentrato contro Kaiserslautern e Bochum, l’attaccante bosniaco ha guidato l’attacco dei Royal Blues sabato contro la Dinamo Dresda firmando una doppietta, ma il pareggio finale per 2-2 ha lasciato un sapore amaro.

"Quando sei in vantaggio 2-0 in casa, devi vincere la partita", ha dichiarato il 39enne, che ha giocato 70 minuti realizzando due gol su tre conclusioni. Con questa doppietta, Džeko è diventato il giocatore più anziano a raggiungere questo traguardo nella storia della 2. Bundesliga, a 39 anni e 327 giorni, superando il record di Slawomir Chalaskiewicz stabilito nel 2002. Il pareggio è arrivato nel finale con l’autogol di Hasan Kuruçay e il gol di Thomas Keller, vanificando parzialmente la prestazione di Džeko, sostituito proprio dopo il suo secondo gol: "Abbiamo lasciato due punti per strada. Dresda è rientrata in partita praticamente dal nulla", ha commentato il bomber, che due settimane fa aveva vissuto una situazione simile contro il Kaiserslautern: allora, lo Schalke era sotto 2-0 prima della sua rete, che aveva consentito ai Royal Blues di conquistare almeno un punto.

Per Džeko, l’estetica del gol conta poco: "Che sia da un metro o da venti, l’importante è che la palla finisca in rete". Ora l’ex Roma e Manchester City punta a migliorare la concentrazione e l’approccio alla prossima sfida, domenica 15 febbraio a Kiel. "Dobbiamo continuare a lavorare sodo. Restiamo calmi e ci concentriamo sul prossimo obiettivo".