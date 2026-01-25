Dzeko subito decisivo per lo Schalke 04: 20 minuti in campo e primo gol in Zweite Bundesliga

Lasciata la Fiorentina, Edin Džeko ha ritrovato subito il suo eccellente rapporto con il gol, segnando il suo primo gol con la maglia dello Schalke 04 all'esordio in Zweite Bundesliga, una rete che ha contribuito a rafforzare la spinta promozione dei Royal Blue. Il veterano bosniaco classe 1986, fresco di trasferimento gratuito dalla Fiorentina, ha trovato la rete con un preciso tiro che ha avviato la rimonta dei padroni di casa, sotto 2-0 a tre minuti dalla fine della gara poi pareggiata 2-2 contro il Kaiserslautern.

Un gol cge ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi allo Veltins-Arena, confermando l'impatto immediato del bomber ex Wolfsburg e Manchester City nonostante l'età avanzata. Un momento iconico per il ritorno in Germania di Dzeko, che ha promesso di dare tutto per riportare lo Schalke in Bundesliga.