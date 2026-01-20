TMW Dzeko-Schalke04 in dirittura d'arrivo. Prima ci sarà accordo tra calciatore e Fiorentina

Il sorpasso dello Schalke 04 sul Paris FC per Edin Dzeko è praticamente definitivo. Il centravanti bosniaco saluterà la Fiorentina nei prossimi giorni, con le parti che sono al lavoro per risolvere il contratto, per poi firmare con i tedeschi. Sarà un ritorno in Germania per Dzeko - che ha già giocato nel Wolfsburg - in un club di Zweite Bundesliga che è al primo posto in classifica.

Il tecnico dei biancoblù, Miron Muslic, ha parlato di questa sessione di calciomercato, senza riferirsi a Dzeko: "Nuovi arrivi? Ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando insieme. Frank [Baumann], Youri [Mulder) e ora anche Max [Lüftl] sono responsabili del mercato. E anch'io un po'. È un lavoro di squadra, ma tutto ciò di cui parliamo rimane interno come negli ultimi sette mesi".

Invece lo scorso novembre infatti lo stesso Dzeko aveva fatto recapitare a Muslic, suo allenatore in passato e suo connazionale, una sua maglia della nazionale bosniaca. In quell'occasione aveva dichiarato di essere decisamente felice. "Questo significa molto per me. Sono ancora un fan della nazionale bosniaca ed Edin è un eroe popolare. Di conseguenza, sono stato molto contento di questo regalo speciale". Probabile che lo stesso tecnico abbia giocato un ruolo nella scelta.