EL, i risultati al 45' delle gare delle 21: Roma al momento quinta
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 21. Vantaggio importante per la Roma che al momento sarebbe tra le prime otto, mentre Lione e Aston Villa sarebbero aritmeticamente qualificate.
Braga - Nottingham Forest 0-0
Celta Vigo - Lille 1-0
1' Swedberg
Dinamo Zagabria - FCSB 2-1
7' Bakrar (D), 11' Beljo (D), 42' Birligea (F)
Ferencvaros - Panathinaikos 0-0
Nizza - Go Ahead Eagles 2-0
10' Vanhoutte, 41' Gouveia
Rangers - Ludogorets 1-0
33' Diomande
Roma - Stoccarda 1-0
40' Pisilli
Salisburgo - Basilea 3-0
4' e 13' Alajbegovic, 35' Kratzig
Utrecht - Genk rinviata alle 21.50 per disordini
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
