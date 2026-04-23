TMW Abete: "Italia ripescata al Mondiale? Da tifoso uno non può che sperare, ma ho delle perplessità"

Dopo l'incontro di questa mattina di Giovanni Malagò, anche l'altro candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha incontrato i vertici di Assocalciatori e Assoallenatori. E dopo il summit (qui le dichiarazioni integrali, si è soffermato anche sulla possibilità di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale: "Non so, tutto può avvenire. Noi abbiamo anche attività d'impresa nel mondo della comunicazione, dove serve attrattività e credibilità. Non ricordo neanche come si chiama questo soggetto, che ha proposto a Trump… Io so che c'è una situazione legata alla rappresentanza delle varie aree geografiche. Onestamente però non ho approfondito e speravo di non doverlo fare. Da tifoso uno non può che sperare, da persone che seguono la logica del quadro normativo avrei delle perplessità".

Del possibile ripescaggio dell'Italia cosa pensa ha poi parlato brevemente anche il presidente dell'AIC Umberto Calcagno: "Un argomento che preferisco non affrontare, non credo sia all'ordine del giorno, non mi risulta ci sia qualcosa sul tavolo (qui il suo intervento completo dopo il summit)"