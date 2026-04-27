TMW Abete parla chiaro: "Il commissariamento non sarà mai la soluzione"

A margine dell'odierno Consiglio federale, ha preso la parola coi giornalisti presenti Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega D e candidato alle prossime elezioni per eleggere il successore di Gravina.

Le nuvole intorno al calcio italiano?

"Bisogna distinguere, con rispetto, la comunicazione che in questo momento non è positiva perché ha determinato certi effetti da quello che è l'approfondimento dei fatti da parte degli organi preposti. C'è massima fiducia in primis nella giustizia sportiva e poi nella giustizia ordinaria".

Ci sono gli estremi per il commissariamento?

"La logica con cui propongo riflessioni è di andare in linea di continuità rispetto a quella che è una situazione di dialettica. Con la personalizzazione c'è il rischio di dimenticare l'approfondimento dei contenuti, ma se ci sono problemi nel mondo del calcio è proprio per questo. Nella negatività di ciò che è accaduto, questa è un'opportunità per focalizzarci sui problemi. Se li nascondiamo dietro le persone commettiamo un errore. Come ho sempre detto serviva un approfondimento dei contenuti, poi una volta trovata la ricetta condivisa si va ad individuare il nome. Ci deve essere uno sforzo per trovare una soluzione quanto più condivisa possibile".

Ceferin ha minacciato esclusioni dalle coppe europee e rinuncia a Euro2032.

"Se è successo qualcosa stamattina non lo so… Quando ci sono momenti importanti e di rispetto per le persone è giusto stare attenti. Avevamo tanti problemi all'ordine del giorno, quindi se ci sono situazioni emerse in mattinata non ne sono a conoscenza. Io leggo i giornali fisicamente, non ho visto situazioni esplosive".

Le sembra che l'opinione pubblica propende per il commissariamento?

"L'opinione pubblica può essere legata ai sondaggi, che spesso ci azzeccano. Un quotidiano non sempre riporta l'opinione pubblica, a volte parla delle sue direzioni editoriali".

Non è cambiato nulla da Calciopoli...

"Siamo in una fase iniziale e sarebbe un errore dare giudizi. E' presto".

Preoccupato dal rimettersi in un sistema ancora pieno di scandali?

"Ho vissuto per anni da dirigente questo mondo. Non si può avere la presunzione di risolvere tutti i problemi da soli, io voglio rimboccarmi le maniche, avere la logica del confronto e del rispetto delle diversità. Il Commissariamento per me non è mai una soluzione. Abbiamo avuto tanti commissari e siamo sempre ripartiti, perché è questo il calcio. Ripeto, il commissariamento non è mai una soluzione".