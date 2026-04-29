Gravina: "Malagò e Abete ottimi dirigenti. Non tirerò la volata a nessuno"
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Giovanni Malagò e Giancarlo Abete sono due dei possibili candidati a prossimo presidente della FIGC in sostituzione di Gabriele Gravina, con le elezioni programmate per il prossimo 22 giugno. Il presidente dimissionario della Federazione, a La7, ha parlato anche di questi nomi:
Idee per il suo successore?
"Va bene Malagò e va bene Abete, sono due ottimi dirigenti. Ma quando mi sono dimesso ho preso l'impegno solenne: sarò presidente fino al 21 giugno ma lascerò il 31 maggio, senza tirare la volata a nessuno".
Cosa pensa dell'idea di ripescaggio dell'Italia?
"A me sembra di parlare di cose fantasiose, fa male. Cose fantasiose e vergognose. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi, sono gli unici che meritano il Mondiale".
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