Torino punito da Eljif Elmas. Che poteva diventare granata a giugno per 17 milioni

Eljif Elmas ha realizzato ieri sera il suo primo gol stagionale. Alla 36esima presenza il centrocampista macedone al Maradona contro il Torino ha segnato la rete del momentaneo 2-0. Un gol fondamentale per il Napoli per portare a casa la seconda vittoria consecutiva dato che, poco dopo, Cesare Casadei ha fissato il punteggio sul definitivo 2-1. "Il gol mi mancava tantissimo - ha dichiarato il calciatore al termine del match - e mi dispiaceva non riuscire più a segnare. Era un momento difficile per me, finalmente l'ho ritrovato dopo tantissime partite. Sono contento per la rete, ma ancora più importante era vincere e portare i tre punti a casa".

Effettivamente Elmas è stato da sempre centrocampista abituato a segnare. Nel campionato del terzo Scudetto del Napoli con Luciano Spalletti in panchina fu il terzo miglior miglior marcatore della squadra alle spalle solo di Osimhen e Kvaratskhelia. Ha avuto ben altro feeling con il gol anche nella seconda parte della scorsa stagione, dopo che il Torino riuscì a riportarlo in Serie A strappandolo al Red Bull Lipsia.

Elmas dopo un anno solare in Bundesliga trascorso più fuori che dentro il campo è tornato in Italia. Il 30 gennaio 2025 approfittò del suo malcontento il Torino, squadra con cui ha disputato tredici partite e realizzato quattro gol. Un ottimo rendimento che però non è bastato per essere riscatto dalla società del presidente Cairo: troppi per il club granata i 17 milioni di euro pattuiti nel gennaio precedente per acquistare il suo cartellino e allora ecco il transitorio rientro al Lipsia prima del ritorno al Napoli. Anche in questo caso prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, gli stessi che Cairo giudicò eccessivi. Cosa deciderà di fare tra qualche settimana De Laurentiis?