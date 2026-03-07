Napoli, Elmas: "Il gol mi mancava tantissimo. Conte mi ha sempre dato fiducia"
Dopo la vittoria sul Torino per 2-1, il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Radio CRC:
Ti mancava il gol?
"Si, mi mancava tantissimo il gol e mi dispiaceva che non facevo gol - sottolinea TuttoNapoli.net -. Era un momento difficile per me, finalmente l'ho ritrovato dopo tantissime partite. Sono contento per il gol, ma più importante era vincere e portare i tre punti a casa".
Le parole di stima di Conte.
"Non ho sentito cosa ha detto il mister, grazie. Mi ha sempre dato fiducia e ha sempre creduto in me. Ho cercato di dare sempre il massimo e cercato di fare quello che vuole il mister. Spero di aver fatto bene".
Cosa cambia a giocare da mediano?
"Quando giochi da mediano devi anche saper difendere e non solo cercare il gol e andare avanti. Anche quando cambi ruoli durante la partita è difficile, ma sono contento che sto facendo bene".
Ti sei trovato bene con Gilmour?
"E' un giocato importante, ha giocato in squadre forti come Chelsea e Brighton. Sono contento che è tornato in campo come lo sono per Anguissa e De Bruyene, sono giocaotri importanti".
Alisson?
"E' un giocatore forte, di strappo, è un ragazzo intelligente. Spero che continua a fare così bene come sta facendo, deve cercare di mantenere il livello come tutti noi".
La partita?
"Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere, il Torino è strutturato fisicamente e stanno bene. Dovevamo essere aggressivi, fare possesso, cercare il momento giusto per attaccare e fare il gol. Dovevamo essere più decisi in avanti e dispiace per il gol preso, potevamo fare clean sheet".
Adesso viene il bello?
"Sempre cercavamo di fare bene e mantenere il livello alto. Non dimentichiamo che abbiamo vinto una Supercoppa. Dobbiamo lavorare tutti insieme, essere compatti e vincere. Poi vediamo dopo cosa viene".
