Il Napoli convince e ritrova entusiasmo. Corriere del Mezzogiorno: "Ci pensano Alisson ed Elmas"

Il Napoli ritrova vittoria e fiducia, tornando protagonista nella corsa alle posizioni più alte della classifica, con i tre punti che consolidano il terzo posto dei partenopei. Il Corriere del Mezzogiorno, nel taglio dedicato alla squadra di Antonio Conte, sottolinea il peso del successo contro il Torino, firmato dai gol di Alisson Santos ed Eljif Elmas.

Gli azzurri hanno superato i granata con una prestazione solida, costruendo il vantaggio già nelle prime fasi della gara e consolidandolo nella ripresa. Il gol del brasiliano ha indirizzato il match, mentre il raddoppio di Elmas ha dato maggiore sicurezza alla squadra prima del tentativo di rimonta del Torino nel finale. La vittoria permette al Napoli di restare agganciato al gruppo delle squadre in lotta per le posizioni di vertice e alimenta le ambizioni in vista del finale di stagione.

Il quotidiano evidenzia anche l’importanza dell’apporto dei nuovi protagonisti offensivi, capaci di incidere nei momenti chiave della partita. Per Conte il risultato rappresenta un segnale importante dopo le difficoltà delle ultime settimane. La squadra ha mostrato maggiore equilibrio e concretezza, due elementi fondamentali per continuare la corsa verso gli obiettivi stagionali. Il Napoli prova così a rilanciarsi definitivamente, sostenuto anche dall’entusiasmo del pubblico del Maradona.