Trapani, il bilancio di Aronica: "49 punti conquistati sul campo. Saremo protagonisti in D"

Il tecnico del Trapani Salvatore Aronica, intervistato da SportSicily, ha tracciato un bilancio sulla stagione del club siciliano, chiusa con la retrocessione in Serie D dopo una stagione segnata da vicende sportive e giudiziarie. "È stata una stagione positiva sul piano personale. Abbiamo conquistato 49 punti sul campo e, considerando quanto accaduto durante l’anno, è stato fatto un grande lavoro".

L’allenatore ha poi affrontato il tema delle penalizzazioni che hanno inciso pesantemente sul cammino granata, spiegando come le questioni extra-campo abbiano inevitabilmente condizionato rendimento e serenità della squadra. "Da subito abbiamo visto arrivare deferimenti e punti di penalizzazione. Tutto ciò ha portato diversi giocatori a chiedere di andare via".

Infine uno sguardo al futuro, con la possibilità di proseguire l’avventura in Sicilia anche in Serie D. Aronica non ha chiuso la porta a questa eventualità, anzi ha confermato il forte legame costruito con la società: "Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore. Il Trapani vuole fare un campionato di Serie D da protagonista e, se ci sarà la volontà di continuare insieme, non mi tirerò indietro". Parole che aprono a una possibile conferma, mentre il club attende di conoscere il proprio destino definitivo.