Leao conquistato da PSG-Bayern Monaco, scrive sui social: "Il vero calcio"

Grande spettacolo al Parco dei Principi, dove si è giocata l'andata delle semifinali di Champions League, terminata con un roboante 5-4 in favore dei padroni di casa del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco.

Una partita che ha conquistato Rafael Leao. Tanto che l'attaccante portoghese del Milan al termine del match ha voluto scrivere un messaggio sul suo profilo X: "Futebol de verdade", il messaggio di Leao, traducibile come "il vero calcio". Un messaggio al quale l'attaccante rossonero ha fatto seguire le emoticon di due mani che applaudono.