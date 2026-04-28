Leao conquistato da PSG-Bayern Monaco, scrive sui social: "Il vero calcio"
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Grande spettacolo al Parco dei Principi, dove si è giocata l'andata delle semifinali di Champions League, terminata con un roboante 5-4 in favore dei padroni di casa del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco.
Una partita che ha conquistato Rafael Leao. Tanto che l'attaccante portoghese del Milan al termine del match ha voluto scrivere un messaggio sul suo profilo X: "Futebol de verdade", il messaggio di Leao, traducibile come "il vero calcio". Un messaggio al quale l'attaccante rossonero ha fatto seguire le emoticon di due mani che applaudono.
Futebol de verdade … 👏🏾👏🏾— Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 28, 2026
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