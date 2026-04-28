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Troppi fenomeni davanti, la Francia ha due dolci problemi: deve scegliere... e vincere

Troppi fenomeni davanti, la Francia ha due dolci problemi: deve scegliere... e vincereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:53Serie A
Michele Pavese

C'è una Francia che corre più veloce di tutte, che produce talento offensivo in quantità quasi irreale. E poi c'è chi osserva e prova a colmare un divario che oggi appare evidente. Basta scorrere i nomi: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappé. E poi Marcus Thuram, Rayan Cherki, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta, Florian Thauvin, Hugo Ekitike, Maghnes Akliouche, Kingsley Coman, fino al talento emergente Eli Junior Kroupi.

Chi convocare?
Un arsenale offensivo semplicemente spaventoso. E il paradosso è che al prossimo Mondiale solo sei o sette di questi potranno esserci. Gli altri, per forza di cose, resteranno a casa. Un lusso che racconta meglio di qualsiasi analisi il livello raggiunto dalla Francia. La semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stata la vetrina perfetta: Dembélé, Doué e Olise protagonisti assoluti, tra gol, strappi e giocate decisive, Barcola entrato e subito dentro il ritmo. Una produzione continua di pericoli, una sensazione costante che ogni azione potesse diventare gol.

Non è solo abbondanza, è varietà. Sono profili diversi, complementari, tutti capaci di saltare l’uomo e cambiare il corso della partita. È un calcio moderno, verticale, che vive sull’imprevedibilità dei singoli ma si regge su una base tecnica altissima. E allora il confronto con l’Italia diventa inevitabile: dove la Francia abbonda, l’Italia difetta. Gli azzurri cercano da 20 anni riferimenti stabili e non è solo una questione generazionale.

Un lusso che diventa obbligo
Con una batteria offensiva del genere e una rosa complessivamente così profonda e qualitativa, il peso delle aspettative diventa inevitabile. Per Didier Deschamps non si tratta più solo di competere: perdere il prossimo Mondiale, con questo materiale a disposizione, verrebbe percepito come un fallimento. Perché quando hai tutto - talento, profondità, esperienza - non puoi proprio nasconderti. Devi vincere.

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