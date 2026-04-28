Marquinhos: "Il gol di Diaz? Ho cercato di fare il massimo, merito delle sue qualità"

Dopo il pirotecnico 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il capitano parigino Marquinhos ha parlato ai microfoni di Sky, analizzando una semifinale spettacolare e ricca di spunti: "È una gioia enorme. Bisogna godersi ogni partita a questi livelli, una semifinale di Champions non capita spesso. Ora ci siamo con continuità e affrontiamo squadre che ci mettono in difficoltà, ma a cui sappiamo anche creare problemi. È una vittoria importante", ha spiegato il difensore brasiliano.

Marquinhos si è poi soffermato sulle difficoltà difensive contro un attacco di altissimo livello: "Quando affronti giocatori così, sono i dettagli a fare la differenza. Sul gol di Luis Díaz, ad esempio, potevo solo cercare di chiudere lo spazio al massimo, ma ha trovato un angolo perfetto: merito suo e delle sue qualità". Il capitano ha ammesso anche quanto abbia inciso il cartellino giallo ricevuto nei primi minuti: "Ha pesato, perché contro attaccanti di questo livello devi sempre essere al limite. Però ci piace difendere contro questi giocatori: li affrontiamo anche in allenamento con gente come Doué, Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé, quindi siamo abituati a questi ritmi".

Infine, un passaggio più generale sull’evoluzione del calcio moderno: "È stata una grande partita tra due squadre con una filosofia offensiva chiara. Oggi il calcio è cambiato: è più intenso, più fisico, gli attaccanti pressano per 90 minuti e l’uno contro uno è tornato centrale. Non esiste una sola formula per vincere, ci sono squadre diverse con idee diverse. Lasciamo fare a chi ha esperienza, come allenatori e dirigenti".