PSG, Luis Enrique: "Non ho mai visto una partita con questo ritmo, gara incredibile"
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Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato ai microfoni di Canal+ dopo lo spettacolare 5-4 con il Bayern Monaco nella semifinale d'andata di Champions League:
"Siamo davvero contenti e penso che meritassimo di vincere, ma poteva starci anche un pareggio, e avremmo persino potuto di perdere, perché questa partita è stata incredibile".
Non ho mai visto una partita con questo ritmo. Bisogna fare i complimenti agli avversari, ai giocatori. Quando si è in vantaggio per 5-2, gli avversari si prendono grandi rischi: sono una squadra di altissimo livello. È stata dura, e lo sarà anche la partita di ritorno. Bisogna godersi il momento e rendersi conto che questa è solo la terza partita che hanno perso in tutta la stagione".
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