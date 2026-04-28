Bayern Monaco, attacco da record in Champions: in tre hanno partecipato ad almeno 10 reti
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PSG-Bayern Monaco è stato un vero spot del calcio: al Parco dei Principi finisce 5-4 per il Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco, al termine di una sfida spettacolare e ricchissima di gol.
Protagonisti per i bavaresi Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz: come riportato da Opta, con 15, 11 e 10 partecipazioni dirette a gol, è la prima volta che tre giocatori del Bayern raggiungono tutti insieme la doppia cifra in una singola stagione di UEFA Champions League.
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