Bayern Monaco, attacco da record in Champions: in tre hanno partecipato ad almeno 10 reti

PSG-Bayern Monaco è stato un vero spot del calcio: al Parco dei Principi finisce 5-4 per il Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco, al termine di una sfida spettacolare e ricchissima di gol.

Protagonisti per i bavaresi Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz: come riportato da Opta, con 15, 11 e 10 partecipazioni dirette a gol, è la prima volta che tre giocatori del Bayern raggiungono tutti insieme la doppia cifra in una singola stagione di UEFA Champions League.