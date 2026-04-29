TMW Uragano Kane: in Serie A 17 squadre su 20 hanno segnato meno gol dell'inglese

Harry Kane è un fenomeno del gol, che piaccia o meno lo stile del centravanti inglese e nonostante tutti i meme che per anni ne hanno accompagnato gli insuccessi, negli anni in cui giocava al Tottenham. Poi, trasferendosi al Bayern Monaco, la punta inglese si è lentamente ripreso tutto ciò che gli spettava e l'ha fatto parlando l'unica lingua che conosce, senza aver dovuto nemmeno studiare troppo: quella della rete.

I numeri di Kane al Bayern Monaco fanno paura, in neanche tre stagioni di permanenza con i bavaresi l'Uragano ha messo insieme la bellezza di 139 gol ed è già al 9° posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi per la compagine tedesca. Anche solo limitandosi a questa annata, il rendimento in zona offensiva di Kane non teme paragoni.

Per capirsi, da solo Kane quest'anno ha segnato ben 54 gol in 46 partite, più di uno a gara di media realizzativa. Per rendersi conto ancora meglio della potenza offensiva di Kane al Bayern Monaco, può aiutare realizzare il fatto che in Serie A solamente tre squadre abbiano segnato più gol di lui, considerando tutti i giocatori a loro disposizione. Solamente l'Inter (80 gol), il Como (59) e la Juventus (57) hanno segnato più reti collettivamente rispetto al numero nove del Bayern Monaco. Che è andato a segno anche al Parco dei Principi.