Kane: "Viste due squadre di altissimo livello. Dovevamo essere più cinici"

Harry Kane ha commentato ad Amazon Prime UK il 5-4 incassato dal Bayern Monaco in casa del Paris Saint-Germain nella semifinale di andata di Champions League: "Penso che oggi abbiamo visto due squadre di altissimo livello, soprattutto nel gioco offensivo e nelle transizioni, nella velocità e nell'intensità dei duelli uno contro uno. Due squadre top che si sono affrontate a viso aperto".

Il centravanti inglese ha spiegato gli insegnamenti di questa gara: "Ci sono stati momenti in cui avremmo potuto essere più cinici nell'ultimo passaggio o nella conclusione finale. Abbiamo avuto la sensazione di migliorare sempre di più, soprattutto con il passare dei minuti, quando loro hanno iniziato a stancarsi.

Dobbiamo solo mantenere la stessa intensità. Ne avremo bisogno di più la prossima settimana".