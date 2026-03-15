Equilibrio, non noia: al 45' è ancora 0-0 fra Verona e Genoa al Bentegodi

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Termina il primo tempo allo stadio Bentegodi: Verona e Genoa sono ancora ferme sullo 0-0. Una sola vera occasione per parte fino a qui, in una sfida che però è combattuta e dà l'impressione di potersi accendere da un momento all'altro. Le due squadre non si sono tirate indietro nel cercare di offendere, con le difese che hanno però fatto bene il proprio lavoro.

Traversa di Akpa-Akpro, risponde Ekuban

L'inizio del match è gradevole e vivo. Subito un brivido per il Genoa dopo tre minuti: il cross di Akpa-Akpro beffa Bijlow, ma si infrange sulla traversa. Il Genoa risponde con la sponda di Messias per Ekuban, il cui destro di prima intenzione è centrale. Sono gli ospiti a provare a fare la partita, con tanti duelli sulle seconde palle in mediana ed il Verona sempre pronto ad affondare con velocità nelle ripartenze.

Equilibrio in campo, ma squadre vive

La prima mezz'ora di gioco passa all'insegna dell'equilibrio, che non significa però noia: la partita, pur se non ricca di chiare occasioni, non si addormenta. Sui palloni alti che arrivano dalle fasce la difesa del Verona fa buona guardia, così come quella rossoblu sulle transizioni e i tentativi di cambi di gioco da parte dei veneti. Akpa-Akpro, uno dei migliori in campo in questo primo tempo, tenta un tiro al volo dal limite, che finisce alto. In pieno recupero punizione per Malinovskyi da una mattonella per lui invitante: l'ucraino manda sopra la traversa.