Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG

La notizia è di quelle che può cambiare il destino della Salernitana. Stavolta le tante voci e notizie che circolavano con insistenza avevano un fondo di verità. Nulla di paragonabile a quando mitomani a caccia di notorietà inventavano favolette e atti notarili ovviamente inesistenti. Per rispetto dei lettori e vista la delicatezza della situazione premettiamo che una trattativa non è chiusa fino a quando non arriva la comunicazione ufficiale. Tuttavia ci sono i presupposti per dire che la Bersagliera potrebbe cambiare proprietà da qui alle prossime settimane.

Danilo Iervolino, nonostante il parere negativo di alcuni suoi stretti collaboratori, avrebbe firmato il preliminare di vendita della Salernitana cedendola all'imprenditore Cristiano Rufini a capo dell'azienda Olidata. Pare che sia pronto a investire in prima persona, accollandosi le spese per la gestione di questa parte finale della stagione: potrebbe affiancarsi ad altri importanti personaggi pronti a sposare il progetto e a tuffarsi nel mondo del calcio.

Per la fumata bianca pare manchi soltanto il versamento di una fideiussione pari a 6 milioni di euro richiesta come garanzia dalla FIGC. C'è tempo fino alla seconda metà di aprile, ma tutte le parti in causa hanno manifestato nel tardo pomeriggio di oggi la volontà di chiudere quanto prima il discorso e arrivare alla fatidica fumata bianca. Va da sè che tutte le persone che hanno lavorato per la Salernitana in questi anni andrebbero via. Andasse in porto l'operazione è assai concreta la possibilità venga interpellato Angelo Fabiani che ricoprirebbe l'incarico di direttore generale. Lunedì giornata decisiva sotto questo punto di vista.