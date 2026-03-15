Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: riposano Castro e Freuler, riecco Pinamonti

Alle ore 15:00, nel programma della 29^ giornata di Serie A, si gioca anche il derby emiliano del Mapei Stadium tra il Sassuolo e il Bologna.

Tra i padroni di casa rientra al centro dell'attacco Pinamonti dopo la squalifica, così come Walukiewicz in difesa e Matic a centrocampo, dopo aver saltato la Lazio perché a mezzo servizio. Per il resto, ci sono gli uomini segnalati nelle formazioni previste alla vigilia. In casa Bologna, inevitabile per Italiano guardare anche alla sfida di giovedì prossimo, il ritorno di Europa League contro la Roma, e in virtù di questo riposano, almeno inizialmente, alcuni protagonisti annunciati come Freuler, Castro e Bernardeschi. Partono dal 1', comunque, i vari Lucumi, Miranda (squalificato in Europa League, in ogni caso), Odgaard e Cambiaghi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, L. Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.

Allenatore: Fabio Grosso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; N. Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Castro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Zortea, Lykogiannis, Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.