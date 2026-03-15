Lazio-Milan, i convocati di Sarri: Basic e Romagnoli non recuperano. Fuori anche Cataldi
A poche ore dalla sfida tra la Lazio e il Milan di questa sera, posticipo della domenica della 29^ giornata del campionato di Serie A in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico, Maurizio Sarri ah diramato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al match.
Brutte notizie per il tecnico toscano, che non potrà contare né su Basic né su Romagnoli. Entrambi non ce l'hanno fatta a recuperare dai rispettivi infortuni e rimarranno fuori, così come fuori è Danilo Cataldi. Questa la lista dei convocati:
Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone
Difensori: Pellegrini, Patric, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini