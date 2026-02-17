La Penna costretto a denunciare, La Repubblica: "Arbitro di Inter-Juve minacciato di morte"

Anche l'edizione odierna de La Repubblica dedica spazio in prima pagina a Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus che, dopo l'errore che ha portato al doppio giallo per Kalulu, ha ricevuto minacce di morte nelle ultime ore: "'Non esca di casa'. Arbitro di Inter-Juve minacciato di morte", titola il quotidiano generalista in box a fondo pagina.

Il direttore di gara di Roma ha optato ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia postale dopo i numerosi messaggi d'odio e le minacce di morte indirizzate a lui e alla sua famiglia, composta da moglie e due bambine piccole. Tra le prove che verranno documentate ci sono messaggi come "ti sparo", "ti ammazzo", ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti".

Un episodio da condannare, come evidenziato da Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'Associazione arbitri, al telefono con l'ANSA: "Quanto accaduto a Federico La Penna ha superato ogni limite di civiltà e di sportività. Un arbitro che deve avere paura per la propria famiglia, per la moglie e le sue figlie, a causa di una decisione presa in campo è qualcosa che deve indignare tutti, senza distinzioni. Quando si oltrepassa quel confine, non siamo più dentro lo sport: siamo dentro qualcosa di molto più grave. Anche come AIA siamo vicini ovviamente a Federico e valuteremo ogni possibile azione a sua tutela, cod come di ogni nostro arbitro oggetto di azioni riprovevoli e penalmente rilevanti".