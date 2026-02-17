"Minacce choc all'arbitro di Inter-Juve". Il Mattino apre sulle intimidazioni a La Penna
"Minacce choc all'arbitro di Inter-Juve" è il titolo che compare oggi sulla prima pagina de Il Mattino. Il quotidiano campano si concentra sugli ultimi fatto di cronaca che vedono protagonista l'arbitro Federico La Penna: "Intimidazioni dopo la contestata espulsione di Kalulu: 'Ti sparo, so dove abiti'. La polizia; 'Non esca di casa'. Il fischietto romano La Penna sorvegliato dalla forze dell'ordine. Ha sporto denuncia".
Nel taglio alto, invece, si parla del momento del Napoli dopo il 2-2 casalingo contro la Roma che ha aumentato la distanza dalla vetta della classifica: "Napoli, largo ai giovani. Ora ripartiamo da Alisson e Vergara". L'obiettivo degli azzurri diventa ora un piazzamento nei primi quattro posti in classifica: "Missione Champions", sottolinea il giornale.
