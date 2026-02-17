Damascelli: "A Marotta il premio Pinocchio d'Oro. Perché non ha parlato del caso Pjanic?"

Il giornalista Tony Damascelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 alimentando la polemica dopo quanto successo in Inter-Juventus sabato sera: "Rocchi aveva detto che sarebbe stato presente a San Siro, due giorni dopo ha chiamato Juventus e Inter spiegando che non sarebbe potuto andare. Poi però era a Cagliari-Lecce... Il problema non è Rocchi, ma la FIGC".

Poi il suo pensiero su Bastoni: "Deve andare in Nazionale perché abbiamo bisogno di questo tipo di calciatori. Abbiamo un sistema che ha permesso a ct di andare in Nazionale che erano sotto condanna e assistenti del ct che erano andati a patteggiamento per passaporti falsi. Questa è il codice etico della FIGC? Bastoni ci va perché questo calcio non ha le mani pulite".

Dopo la critica a Marotta: "Non è che togliendo La Penna e mettendone un altro il calcio diventa più giusto. Chiellini parla senza riferirsi all'Inter, a differenza di Marotta. Voglio ricordargli stranamente come nel periodo dell'errore di Calvarese e del rigore per la Juve lui fosse ad dell'Inter, pensavo accennasse anche al caso Pjanic, ma non lo ha fatto perché in quel momento era alla Juve. Il premio Pinocchio d'Oro è già stato assegnato, ha parlato in modo volgare dei soldi incassati dalla Juventus. Chi cambia il VAR? Rocchi, Simonelli o Gravina? Per favore… Lo cambierà la FIFA. Dopo le parole di Saviano te vieni querelato oppure vieni chiamato dalle Procure e presenti le prove. Non è un dettaglio, non puoi lasciare che tutto finisca in cavalleria".