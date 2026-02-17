Vardy non segna più e la Cremonese è crollata. Salvezza e futuro: tutto in 13 gare

Cagliari-Lecce 0-2 è risultato che ha risucchiato nel discorso retrocessione tantissime squadre. Tra queste c'è anche la Cremonese di Davide Nicola che da qualche settimana, dopo un'ottima prima parte di stagione, sta vivendo momenti decisamente complicati. Lo 0-0 contro il Genoa ha mostrato segnali di ripresa, soprattutto ha messo fine a una striscia di tre sconfitte consecutive. I numeri però nonostante il passettino in avanti restano da bollino rosso, preoccupanti soprattutto se si allarga lo sguardo a ciò che è accaduto da metà dicembre in poi: nelle ultime dieci gare solo l'Hellas Verona ha conquistato meno punti dei grigiorossi. Il bilancio è di quattro pareggi e sei sconfitte per una squadra che ha smarrito la via della rete. Che nelle otto gare del 2026 ha realizzato solo tre gol.

Per provare a risolvere questo problema a gennaio è sbarcato a Cremona l'esperto centravanti bosniaco Milan Djuric. Nicola s'è detto soddisfatto a più riprese del suo arrivo, ma è chiaro che per salvarsi serviranno soprattutto i gol di chi c'era già. Di quel Bonazzoli che s'è fermato al calcio di rigore trasformato il 7 dicembre contro il Lecce, di quel Jamie Vardy che col suo gol realizzato l'8 gennaio è anche l'ultimo attaccante grigiorosso andato a segno in questo campionato.

Vardy e Bonazzoli sono oggi i migliori marcatori della squadra con cinque gol a testa. Ma l'attaccante inglese più di tutti gli altri sa che anche il suo futuro dipende da queste ultime tredici partite. La scorsa estate il calciatore classe '87 che ha compiuto 39 anni a gennaio ha firmato un contratto di una stagione con opzione di rinnovo automatico legato soprattutto alla salvezza. E la permanenza in Serie A dei ragazzi di Nicola non può oggi non passare dal ritorno al gol del suo calciatore più rappresentativo.