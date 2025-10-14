Esplosione in un casolare, morti tre carabinieri. Minuto di silenzio prima di Italia-Israele
Prima del fischio d'inizio di Italia-Israele, fa sapere la Figc, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dei tre carabinieri morti questa mattina a Castel d’Azzano, dopo l’esplosione in un casolare durante uno sgombero, in quello che secondo gli inquirenti è un gesto volontario.
L’avvicinamento alla partita prosegue, intanto, nel segno di grande allerta e relativa tranquillità. A sorvegliare la città di Udine e soprattutto la zona attorno allo stadio, anche i cecchini presenti sui tetti dei palazzi, come accade in qualsiasi incontro che coinvolga la nazionale di Israele.
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
