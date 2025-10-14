TMW Manifestazione pro-Pal, attimi di tensione. Fischiato allo stadio l'inno israeliano

Attimi di tensione nel corso della manifestazione in centro a Udine arrivata da diversi minuti a Piazza 1 Maggio. Parte del corteo partito da Piazza della Repubblica alle ore 18.10 al grido 'Palestina libera' avrebbe voluto proseguire oltre, magari dirigendosi verso lo stadio (comunque distanza 4/5 chilometri). Sfondato il cordone degli addetti alla sicurezza del corteo, alcuni di loro sono andati allo scontro con le forze dell'ordine e sono stati fermati. C'è stato un lancio di lacrimogeni con le forze dell'ordine che hanno risposto azionando gli idranti dalla camionette. Per i manifestanti, quest'oggi per le strade di Udine c'erano circa 15mila persone. Diversi i numeri della Questura che parla di 7-8mila manifestanti.

Allo stadio, intanto, fischi copiosi per Israele al momento della lettura della formazione israeliana. Fischi che poi si sono ripetuti anche durante l'inno nazionale israeliano, anche se quest'ultimi in un momento successivo sono stati coperti dagli applausi arrivati dalla tribuna. Sugli spalti dello stadio Friuli circa diecimila persone, a rappresentare Israele 100/150 persone sedute in tribuna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Israele (4.3.3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

