Esposito: "Mai avrei pensato di vedere la Fiorentina ultima. Ma la Juve non è imbattibile"

Carmine Esposito, ex attaccante che ha vestito pure la maglia della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così della situazione che sta attraversando il club gigliato: "All'inizio del campionato non avrei mai detto che arrivato all'undicesima giornata la Fiorentina potesse essere in quella posizione. La Fiorentina ha subito tantissimi gol, una squadra che subisce così tanto vuol dire che non produce gioco. Non porta a casa punti importanti, vedi anche a Genova l'ultima. È stato un inizio di stagione sbagliato in tutto".

Come vede la gara che verrà giocata alla ripresa?

"Negli ultimi anni non è più quella Juve imbattibile. Anche loro hanno avuto problemi societari. Ma penso sempre che sia per entrambe una gara tosta. Per il pubblico di Firenze è una di quelle partite da non sbagliare".

Qual è il suo pensiero sull'annata di Kean?

"L'anno scorso creava tanto, ma era nell'annata in cui segnava sempre, tutto veniva più facile. La Fiorentina ora è strutturata male, ha avuto infortuni e viene lasciato spesso da solo. Spero Vanoli possa tirare fuori il suo meglio e soprattutto che lo affianchi con qualcuno".