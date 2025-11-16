Conceiçao-gol, Portogallo ai Mondiali. Psicodramma Ungheria: Rossi ko e fuori al 96'

Si è concluso il Gruppo G di qualificazione ai Mondali. La sesta e ultima giornata ha regalato al Portogallo il pass per la kermesse internazionale del 2026, anche grazie al 9-1 rifilato all'Armenia. La selezione lusitana fa festa con le triplette di Neves e Bruno Fernandes. A segno, nel finale, anche lo juventino Conceiçao. 56 minuti in campo per Rafael Leao, titolare e sostituito a inizio secondo tempo.



La brutta notizia è il suicidio sportivo dell'Ungheria di Marco Rossi. Varga e compagni dovevano vincere o pareggiare nell'ultimo impegno, in casa, contro l'Irlanda. Invece si fanno beffare al 96' da Parrott, eroe irlandese con una tripletta, e sono fuori da tutto; ai playoff, dunque, va l'Irlanda. Di seguito risultati, marcatori e la classifica finale del Girone G.

Portogallo-Armenia 9-1 - 7' Veiga (P); 18' Spertsyan (A); 28' Ramos (P); 30', 41', 81' Neves (P); 45'+3', 52, 72' Bruno Fernandes (P), 92' Conceiçao (P)

Ungheria-Irlanda 2-3 - 3' Lukacs (U); 15', 80', 96' Parrott (I); 37' Varga (U)

CLASSIFICA GIRONE G

Portogallo 13

Irlanda 10

Ungheria 8

Armenia 3