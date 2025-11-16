Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli

Chiusa la settimana di sosta con l’allenamento di ieri al Partenio-Lombardi, il tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino ha concesso una domenica di riposo alla squadra. Da domani scatterà un programma intenso in vista della sfida interna con l’Empoli, delicata per classifica e morale dopo il ko di Cesena.

L’infermeria resta affollata: Simic e Crespi, rientrati acciaccati dalla Romagna, sono stati visitati a Villa Ester, raggiunti poi da Iannarilli, Patierno e D’Andrea per controlli sui rispettivi problemi fisici.

Tutino verso una maglia da titolare

Tra i giocatori più attesi c’è Gennaro Tutino, sempre più vicino alla prima da titolare. Le condizioni in crescita dell’ex Samp, unite all’infortunio di Crespi, al calo di Lescano e alla forma non ancora ottimale di Patierno (che comunque dovrebbe giocare uno spezzone), lo spingono in pole per guidare l’attacco contro l’Empoli.

Rientrato il 25 ottobre dopo l’operazione alla caviglia, Tutino ha messo insieme appena 107 minuti in quattro gare, pagando il lungo stop. Nell’ultima settimana, però, ha dato segnali convincenti in allenamento, soprattutto per aggressività e sicurezza nei contrasti. Lo riporta Il Mattino