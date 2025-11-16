L'Inter cade contro il Napoli: decide Nielsen, palo di Glionna nel recupero. La classifica
Nella Serie A femminile il Napoli agguanta la prima vittoria casalinga della sua storia contro l'Inter di Piovani. A decidere il match una rete di Nielsen nel finale, ma le nerazzurre hanno molti rimpianti per almeno tre chance nitide non concretizzate con anche una certa dose di sfortuna, visto il palo in pieno recupero di Glionna.
NAPOLI WOMEN-INTER 1-0 | IL TABELLINO
Rete: 82' Floe Nielsen
NAPOLI WOMEN (4-4-2): 1 Beretta; 67 Giordano, 16 Jusjong Henriksen, 2 Brooks, 32 Vergani (44 Pettenuzzo 81'); 11 Floe Nielsen, 13 Muth, 23 Bellucci, 7 Barker (19 Sciabica 71'); 20 Trøan (90 Langella 46'), 8 Kozak (25 Vanmechelen 71').
A disposizione: 30 Hornschuch, 42 Bacic, 4 Sliskovic, 17 Carcassi, 21 Penzo, 22 Doucouré, 72 Vischi.
Coach: David Sassarini
INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinković (6 Santi 90+1'), 5 Andrés, 4 Pleidrup; 16 Tomašević (20 Detruyer 46'), 27 Csiszár, 10 Magull (33 Bartoli 84'); 8 Vilhjálmsdóttir (11 Van Dijk 70'), 18 Glionna; 31 Wullaert.
A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 13 Merlo, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani
Recuperi: 2' - 4'
Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Assistenti: Mallimaci - Gigliotti
Quarto Ufficiale: Benestante
Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina 1-1
51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)
Como Women-Milan 1-0
91’ Nischler
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter 1-0
82' Nielsen
Roma-Lazio ore 15:30
Juventus-Genoa ore 18:00
Classifica - Roma 12, Fiorentina 11*, Como Women 12*, Milan 9*, Como Women 12*, Napoli Women 10*, Lazio 9, Juventus 7, Inter 6*, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*
* una gara in più