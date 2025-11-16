Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo

Il Palermo, tra ambizioni e realtà, sta vivendo una stagione di Serie B finora al di sotto delle aspettative. L'arrivo di Filippo Inzaghi in panchina e un mercato estivo da assoluta protagonista, con colpi importanti come Antonio Palumbo, Mattia Bani e Jesse Joronen, solo per fare qualche esempio, faceva pensare a una cavalcata trionfale. I rosanero, invece, stanno faticando più del previsto a trovare continuità e a imporre la loro superiorità.

Dopo 12 giornate, il Palermo si trova al sesto posto con 19 punti. Un dato che, se paragonato alla stagione precedente con Dionisi (settimo con 16 punti allo stesso punto), mostra un miglioramento numerico, ma non cancella la sensazione di un potenziale inespresso. La squadra alterna prestazioni convincenti a passi falsi, spesso dettati da una fase difensiva a tratti incerta e da un'efficacia offensiva che non sempre rispecchia la qualità dei suoi interpreti, nonostante le 15 reti segnate e le 9 subite.

La pressione è alta: l'obiettivo dichiarato è la promozione, e il cammino di Inzaghi è costellato da un imperativo di risultati che non ammette rallentamenti. Per "ammazzare" il campionato, il Palermo deve trasformare la superiorità sulla carta in dominio in campo, trovando l'amalgama e la costanza necessarie per risalire la classifica e agganciare le posizioni di testa.