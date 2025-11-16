Pagliuca sull'Inter: "Dopo la scoppola dell'anno scorso non pensavo facesse così bene"

L'ex portiere del Bologna, dell'Inter e della Nazionale Italiana, Gianluca Pagliuca, ha rilasciato una intervista a Rai 2, nel corso del programma "Dribbling", parlando anche dell'Inter, del Napoli e della lotta Scudetto.

Queste le sue parole sulla squadra di Cristian Chivu, tornata in testa dopo un inizio di stagione altalenante: "La vedo bene, ad essere sincero non lo credevo. Dopo la scoppola dello scorso anno, in cui in un mese ha perso tutto, pensavo ad un fine ciclo, ad una crisi d'identità. Invece è stato molto bravo Chivu, entrando in punta di piedi. Piano piano. Adesso giocano bene, qualche partita l'hanno vinta con anche fortuna, che però aiuta chi merita. Ora l'Inter penso che sia la principale candidata per la vittoria finale".

Poi sul Napoli e sul momento difficile degli azzurri, ha aggiunto: "Contro il Bologna non mi sembrava una squadra di Conte. Lo conosco bene, penso abbia voluto un po' smuovere le cose (con le dichiarazioni, n.d.r.). Il Napoli non mi è piaciuto a Bologna". Sulla permanenza di Conte: "Stando alle parole di De Laurentiis penso che quest'anno Conte lo completi a Napoli, non penso cambi per una partita. Il Napoli è secondo, d'altronde, pur se dietro a Inter e Roma".